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  4. Korku dolu anlar! Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Korku dolu anlar! Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

20.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de trafikte çıkan kavgada bir sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Korku dolu anlar! Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte panelvan aracının sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı.

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Çevredekilerin araya girmesiyle panelvan aracın sürücüsü sakinleştirildi. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

DHA

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Sarıyer
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