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  4. Korku dolu anlar! Soyunma odasında bir anda karşılarına çıktı

Korku dolu anlar! Soyunma odasında bir anda karşılarına çıktı

01.10.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Korku dolu anlar! Soyunma odasında bir anda karşılarına çıktı

Zonguldak Alaplı’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda, işçilere ait soyunma odasında yılan görüldü.

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İTFAİYEYE HABER VERDİLER

Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı.

DOĞAL YAŞAM ORTAMINA BIRAKILDI

Elbise dolabı altına giren yılan, aparat yardımıyla iş yerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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