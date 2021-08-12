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  4. Korku dolu anlar! Tamir ettiği cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Korku dolu anlar! Tamir ettiği cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

12.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya (29), bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı.

Patlama nedeniyle yanan cep telefonunu Kaya, tezgahtan alarak yere attı.

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bataryanın patlayıp alev alması ve iş yerinde yaşanan panik yer alıyor.

Cep telefonunu tamir eden Yasin Kaya, AA muhabirine, cihazın ilk servise bataryasında oluşan şişlik nedeniyle getirildiğini belirterek, "Arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koyduk. Cihaz ısıtıcıda biraz bekledikten sonra bir anda patladı. Büyük bir patlama sesi meydana geldi, dumanlar yükseldi. Cihazı aletlerime zarar vermesin diye mecburen tezgahtan elimle alarak yere attım. Kendiliğinden sönmesini bekledim. Ayağımla da söndüremezdim, aşırı bir yanma vardı. Yanan bataryaların sönmesi kolay kolay olmaz." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Sivas
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