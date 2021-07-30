Korku dolu anlar! Elektrik trafosu bomba gibi patladı

Olay, önceki gece geç saatlerde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında, bir elektrik trafosundan aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak önce kıvılcımlar yükseldi, ardından şiddetli bir şekilde bomba gibi patladı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama sonrası çıkan yangın çevrede bulunan kuru otların tutuşmasına neden olurken, alevlerin akaryakıt istasyonuna ve evlere sıçramasından korkan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

İHA

