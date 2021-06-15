Korku dolu anlar! Vatandaş ne yaptıysa ikna edemedi, kendini üst geçitten aşağı bıraktı

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üstgeçitte meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki E.B. henüz bilinmeyen bir nedenle üstgeçite çıktı. Genç bir süre sonra kendini aşağıya sarkıtmaya başladı.

İKNA EDEMEDİLER, KENDİNİ BİR ANDA YOLA ATTI

Üstgeçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üst geçitten aşağıya bıraktı.

KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

