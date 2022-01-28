Korku dolu anlar! Yamaç paraşütüne misina takıldı

Olay, Antalya Konyaaltı Sahilin'de yaşandı. İnişe geçen yamaç paraşütüne 40 metre yükseklikteki falezlerden denize olta atan kişinin misinası takıldı. Bir an dengesini kaybeden ve düşme tehlikesi yaşayan Sadık Göller ve beraberindeki kişi, misinanın kopmasıyla sahile indi.

DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADILAR

Konyaaltı seyir terası olarak bilinen noktadan, havanın rüzgarlı olduğu günlerde yamaç paraşütü yapan sporculardan Sadık Göller, atlayışı sonrası havada süzülürken, balıkçı misinasının takılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi. 40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları aksiyon kamerasıyla görüntüleyen Göller, misinanın kopmasıyla düşmekten kurtulup inişini tamamladı.

"YOLCUMUN ELİ PARÇALANDI"

Yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptıklarını söyleyen Sadık Göller, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Uçuşa başladıktan sonra rüzgarın istediğim oranda olmadığını fark ettim. Falezler hizasında rüzgara tutunmaya çalıştım. Bizim yelken dediğimiz o rüzgar bandı yakalanmadığı için hemen acil iniş planı yaptım. İnişe doğru giderken balıkçı arkadaşların denize olta attığını gördüm. Manevra yaparak birkaç misinadan kurtuldum. Biri sanırım oltayı yeni atmaya çalışıyordu, bize takıldı dolayısıyla yolcumun eli parçalandı. Daha kötü şeyler olabilirdi, kanadı yırtabilir, ipleri kesebilirdi. Ben sağduyulu davranıp acil iniş planladığım bölgeye vardım. Misina çok görünen bir yapıya sahip değil. Buna rağmen güneşte ışıldamasıyla birkaçını gördüm. Takıldık ve yolcum oltadan kurtulmaya çalıştı. Nasıl kurtulduk anlamadım, o hızla sanırım misina bir şekilde koptu. Ciddi bir kazaydı. Havada nasıl davranacağımızı biliyoruz ve eğitimlerini alıyoruz. Oltayla ilk kez böyle bir şey yaşadım. Oltaların denize nasıl zarar verdiğini biliyorum. Ben de havada yaşamış oldum."

Kaynak: DHA

