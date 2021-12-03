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Korku dolu dakikalar! Son anda kurtarıldılar

03.12.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te 4 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan 2 kardeş, komşular tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu dakikalar! Son anda kurtarıldılar

Edinilen bilgiye göre olay, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

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SOBA KAYNAKLI YANGIN

Bir apartmanın 3. katında Kerim Koçaklı’ya ait dairede iddiaya göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.

2 ÇOCUĞU KOMŞULAR KURTARDI

Dumanların yükseldiği evde bulunan 2 çocuk komşuların tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Gökhan Özdemir adlı vatandaş, yangını çocuklarından öğrendiğini belirterek, “Yukarıya koştum, kapıyı açıp çocukları aldım. Ev daha çok duman olmaya başladı” dedi. Özdemir, çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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yangın Karabük
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