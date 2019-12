Korku edebiyatının büyük ismi H. P. Lovecraft'ın bütün eserleri Türkçe'de

İSTANBUL (AA) - Amerikalı gerilim, korku, fantazi ve bilimkurgu yazarı Howard Phillips Lovercraft'ın "The Out of Space" adlı kısa öyküsünü temel alan "Color Out Of Space" filmi ocakta Amerika'da vizyona girecek.

Filmde şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak isteyen Gardner ailesinin New England civarında bulunan bir çiftliğe taşınmasının ardından evlerinin bahçesine dünyadaki tüm canlıları etkileyecek bir meteorun düşmesi anlatılıyor.

Richard Stanley'in yönettiği ve başrolde Nicolas Cage'in yer aldığı filme esin kaynağı olan Lovecraft'ın bütün hikayelerinin ve romanlarının toplandığı eserler eksiksiz basımla Alfa Yayınları tarafından Türk okurlarla buluşturuldu.

Korku edebiyatının en önemli temsilcilerinden Lovercraft, hayatı boyunca "The Call of Cthulhu" ve "The Case of Charles Dexter Ward"ın da aralarında bulunduğu birçok kısa hikaye ve roman yazdı.

Lovecraft Edgar Allan Poe'nun izinden giderek gotik üslubun en önemli temsilcisi oldu. Yarattığı Cthulhu mitosuyla ünlenen Lovecraft, birçok takipçi edindi.