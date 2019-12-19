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Korku edebiyatının büyük ismi H. P. Lovecraft'ın bütün eserleri Türkçe'de

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 13:47 | Son Güncelleme

"The Out of Space" adlı öyküsü ile Ocak 2020'de vizyona girecek "Color Out Of Space" filmine esin kaynağı olan korku edebiyatının en önemli temsilcilerinden Howard Phillips Lovercraft'ın öykü ve romanları eksiksiz basımla Türkçe yayımlandı - "Kendi kurgusal evrenini ve bu evreni kapsayan kendi anlatı dünyasını oluşturan Lovecraft, ünlü Batman çizgi romanındaki Gotham Şehri'ne de ilham kaynağı oldu

İSTANBUL (AA) - Amerikalı gerilim, korku, fantazi ve bilimkurgu yazarı Howard Phillips Lovercraft'ın "The Out of Space" adlı kısa öyküsünü temel alan "Color Out Of Space" filmi ocakta Amerika'da vizyona girecek.

Filmde şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak isteyen Gardner ailesinin New England civarında bulunan bir çiftliğe taşınmasının ardından evlerinin bahçesine dünyadaki tüm canlıları etkileyecek bir meteorun düşmesi anlatılıyor.

Richard Stanley'in yönettiği ve başrolde Nicolas Cage'in yer aldığı filme esin kaynağı olan Lovecraft'ın bütün hikayelerinin ve romanlarının toplandığı eserler eksiksiz basımla Alfa Yayınları tarafından Türk okurlarla buluşturuldu.

Korku edebiyatının en önemli temsilcilerinden Lovercraft, hayatı boyunca "The Call of Cthulhu" ve "The Case of Charles Dexter Ward"ın da aralarında bulunduğu birçok kısa hikaye ve roman yazdı.

Lovecraft Edgar Allan Poe'nun izinden giderek gotik üslubun en önemli temsilcisi oldu. Yarattığı Cthulhu mitosuyla ünlenen Lovecraft, birçok takipçi edindi.

Providence, Rhode Island'da 20 Ağustos 1890'da doğan usta yazarın bazı hikayeleri 1923'te bir korku dergisi olan Weird Tales'de yayınladı. En ünlü eseri "The Call of Cthulhu" da 1928'de aynı dergide meraklılarıyla buluştu. Bu hikayesindeki unsurlar, diğer yazdığı masallarda da okuyucunun karşısına çıktı.

Kanser nedeniyle 15 Mart 1937'de hayatını kaybeden yazar arkasında 60'tan fazla kısa öykü, birkaç adet roman ve kısa roman bıraktı. Ölümünün ardından artan bir üne kavuşan Lovecraft, Peter Straub, Stephen King ve Neil Gaiman gibi ünlü yazarlar için ilham kaynağı oldu.

Lovecraft'ın hikayelerinden esinlenilen "Hunters of the Dark" filmi 2011'de, "Cthulhu" ise 2007'de vizyona girdi. Stephen King, American Heritage dergisine verdiği bir röportajda "Şüphesiz, benim düşünceme göre, H.P. Lovecraft 20'nci yüzyılda klasik korku hikayesinin en iyi uygulayıcısıydı." dedi.

Lovecraft, ünlü Batman çizgi romanındaki Gotham Şehri'ne de ilham kaynağı oldu. Batman'in suçluları koyduğu akıl hastanesi olan Arkham Asylum'daki Arkham ismi, Lovecraft’ın eserlerinde sıkça bahsi geçen bir yerdi.

Eserleriyle birçok filme ve yazara esin kaynağı olan Lovecraft'ın "Delilik Dağlarında", "Charles Dexter Ward Vakası", "Bilinmeyen Kadath’a Düş Yolculuğu", "İki Novella: Innmouth Üzerindeki Gölge, Zamanın Uçurumunda" adlı romanları, "Herbert West: Diriltici", "Cthulhu’nun Çağrısı" ve "Dunwich Dehşeti" öyküleriyle birlikte Alfa Yayınları tarafından Doğukan Bal'ın çevirisiyle yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alfa Yayınları H. P. Lovecraft Korku edebiyatı The Call of Cthulhu

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