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Korku evi çalışanı, müşteriyi korkutmak isterken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

SAMSUN'da korku evi çalışanı S.A.

Korku evi çalışanı, müşteriyi korkutmak isterken yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da korku evi çalışanı S.A. (20), oyun sırasında müşteriyi korkutmak isterken kolunu aynaya çarparak yaralandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Korku evi çalışanı S.A., oyun sırasında salona giren müşterileri korkutmak için bir anda hamle yaptı. S.A., karanlık odada kolunu aynaya çarptı. Kırılan aynanın kolunu kesmesi sonucu yaralanan S.A., götürüldüğü özel bir hastanede tedaviye alındı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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