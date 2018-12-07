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'Korku evi'nde 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 'korku evi' olarak tasarlanıp faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

'Korku evi'nde 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 'korku evi' olarak tasarlanıp faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kentte 'korku evi' olarak faaliyet gösteren iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine geçen Çarşamba günü Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.B.B. ve Ç.E.'nin ev ve 'korku evi' olarak faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda 300 ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve aracılık etmek' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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