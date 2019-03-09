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Korku evinde yeni oyun başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 4'üncü sezonuna hazırlanan İskelet Anahtar Evden Kaçış Oyunu için geri sayım başladı.

Korku evinde yeni oyun başlıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4'üncü sezonuna hazırlanan İskelet Anahtar Evden Kaçış Oyunu için geri sayım başladı. Ahmet Çakıreli tarafından hayata geçirilen korku evinin yeni sezon konsepti 'Sayko', nisan ayında başlıyor. Garantili korku yaşamak isteyenler rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.
Yerli, yabancı yüzlerce kişinin gruplar halinde gelerek korku ve eğlenceyi bir arada yaşadığı İskelet Anahtar Evren Kaçış Oyunu, yeni sezona hazırlanıyor. 4 katlı binanın içerisindeki eski oyuna ait izler silinerek, yeni oyun için çeşitli yenilikler planlanıyor. İlk açıldıkları yıl 'Sarraf Murat' adlı oyunu, ardından 'Berkeley Yetimhanesi' ve 'Hostes'i hazırladıklarını hatırlatan Ahmet Çakıreli, 2019 sezonunda ise 'Sayko'nun hayata geçeceğini söyledi. Oyunun 4 katlı bir binanın içinde geçtiğini belirten Çakıreli, "Korkmak isteyenleri, kapıda 'Unutma bunu sen istedin' yazısı karşılıyor. Ardından sirenler çalıyor ve demir kapı üzerlerine kapanıyor. Bu dakikadan itibaren oyun başlıyor. İçeride olanların ipuçlarını bularak oyunu tamamlamaları için 60 dakika süreleri var. Bu yolculukta önlerine birçok engel çıkıyor. Bu engelleri aşmak ve hedefe ulaşmak ise tamamen onların becerilerine kalmış" dedi.
YENİ OYUNDA KORKU GARANTİ
Verilen sürede oyunu bitiremeyenlerin yarışı kaybettiğini söyleyen Çakıreli, "Sezon olarak konseptlerimizi yeniliyoruz. Oyunu bir defa oynayan sürprizleri biliyor ve ikincisinde aynı heyecanı, atmosferi yaşayamıyor" diye konuştu. Sayko konseptinin diğer üç oyuna göre maksimum derecede korku içerdiğini anlatan Ahmet Çakıreli, "Bu yıl korkunun garantisini veriyoruz. Korkuyu, heyecanı ve adrenalini kemiklerine kadar hissetmeden kimse buradan çıkamayacak. Şimdiden mayıs ve haziran ayı için rezervasyonlar gelmeye başladı. Sürekli müşterilerimiz oyunu heyecanla beklediklerini söylüyor. Yurt dışından bile rezervasyon aldık. Temmuz ayında turist oyuncular gelecek" diye konuştu.
OYUN KAMERALARCA KAYDA ALINIYOR
Oyun sırasında alanın kameralar tarafından kayıt altında tutulduğunu hatırlatan Çakıreli, "Oyuncuların korktukları, korkudan ne yapacaklarını şaşırdıkları anlardan oluşan kısa bölümleri de kendilerine anı olarak veriyoruz. Fakat oyunun teşhir edilmemesi için görüntüleri dikkatli seçerek kolajlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

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