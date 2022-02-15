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Korku filmi gibi: Erkek arkadaşını müshil ilacı vererek yavaş yavaş öldürdü! Bir de parasını çaldı

15.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanede yatan erkek arkadaşını aylarca yavaş yavaş müshil ilacı vererek zehirleyen kadının oyunu açığa çıkınca polisler tarafından tutuklandı. İspanya’da yaşanan olayda; 56 yaşındaki kadının hastanede yattığı süreçte 70 yaşındaki erkek arkadaşının hesabından 75 bin sterlin çektiği tespit edildi.

Korku filmi gibi: Erkek arkadaşını müshil ilacı vererek yavaş yavaş öldürdü! Bir de parasını çaldı

Polisler, 70 yaşında hayatını kaybeden adamın 56 yaşındaki sevgilisi tarafından aylarca müshil ilacı verilerek yavaş yavaş zehirlediğini tespit etti. 56 yaşındaki kadın bir taraftan sevgilisini zehirlerken diğer taraftan ise adamın bankada bulunan hesabından 75 bin sterlini çekti.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

70 yaşındaki ismi açıklanmayan adam İspanya'nın Valencia kentinde kronik ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Durumu ağır olduğu için hastaneye yatışı gerçekleşti. Bu süreçte sevgilisini sık sık ziyaret ederek ona bakan 56 yaşındaki kadın adamın banka hesabından 50.000 sterlinden fazla para çektiği ve banka ve kredi kartlarını kullanarak 25.000 sterlin daha harcadığı tespit edildi.

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Olive Press'e göre, 70 yaşındaki talihsiz adam, hastanede sekiz ay geçirdikten sonra Nisan 2021'de hayatını kaybetti. Kadının, hastanede yaptığı ziyaretlerde kendisine müshil hapları verdiği ve bu hapların yan etkisi sonucu kalp hastalığına, yorgunluğa ve kas güçsüzlüğüne yol açan bir tür aşırı ishale neden olduğu iddia ediliyor.

HASTANE ÇALIŞANLARI ŞÜPHELENDİ

Hastane çalışanlarının şüpheleri ilk olarak, korona yüzünden ziyaret kısıtlamaları başladığı süreçte 70 yaşındaki adamın iyileşmeye başlaması oldu. Ancak, kısıtlamalar kaldırıldıktan ve 70 yaşındaki adamın 56 yaşındaki sevgilisi ziyaretlere gelmeye başladıktan sonra durumu tekrar kötüleşmeye başladı.

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Bu süreçte adamın kızlarından birinin de beklenmedik bir şekilde banka hesabının boşaltıldığı ve eksi bakiyeye düştüğünü öğrendiği bildiriliyor.

FATURALAR BULUNDU

70 yaşındaki adamın ölümünü araştıran polisler, 56 yaşındaki kadının ilaç aldığına dair faturaları bulması sonucu harekete geçti. 56 yaşındaki kadın tutuklandı.

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