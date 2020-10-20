Korku filmi gibi: Her yer dışkı ve kan lekesiyle kaplı!

42 yaşındaki Rebecca Hill, Liverpool'daki Adelphi otelinin ona verilen odasındaki kapıyı araladığında hayatının şokunu yaşadı. Korku filmlerinden fırlamış bir sahne gibi görülen odada çarşaflar kan içinde, her yer bira şişeleriyle dolu, saman kaplı, pislik içindeydi. Talihsiz kadın banyoya girip saman dolu küveti gördüğünde gözlerine inanamadı.

Rebecca Hill yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kapıyı açar açmaz bir şeylerin doğru gelmediğini anladım. Tuhaf hissettirdi. Kapıyı açtım ve yerde saman ve kutu gibi şeyle karşılaştım. Etrafa baktım, yerde köşede saman vardı ve etrafta dürüst olmak gerekirse tavşan pisliği gibi görünen şeyler vardı. Her yerdeydi. Boş şişeler, boş kutular. Yerde yemek kartonları."

Odanın fotoğraflarını çektikten sonra oradan kaçarak çıktığını söyleyen genç kadın, durumu otel yetkilileriyle görüştü. Resepsiyon görevlisinin kendisinden özür diledikten sonra kadını yeni bir odaya yerleştirdiklerini söyledi.





