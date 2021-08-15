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Korku filmi gibi mücadele: Boynuna kadar suyun içinde geçen 16 saat

15.08.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde iş yeri sular altına kalan lokanta işletmecisi Mehmet Kaba, boynuna kadar suyun içinde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

Korku filmi gibi mücadele: Boynuna kadar suyun içinde geçen 16 saat

Cumhuriyet Caddesi'nde lokanta işleten Kaba'nın iş yeri, 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı.

Sel sularının bir anda yükselmesi üzerine iş yerindeki soğuk hava deposunun üzerindeki bölmeye sığınan Kaba, boynuna kadar suyun içinde kaldı.

Kaba, bulunduğu yerde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

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FİLM GİBİ HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Sel felaketinden kurtulmayı başaran Kaba, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı. Yapılan anons üzerine iş yerinin önündeki aracını 200 metre yukarı çektiğini belirten Kaba, "Dükkanda ocaklar yanıyordu, onları kapatmak için geldim. İki saniye içinde su belime kadar yükseldi ve bir daha dışarı çıkamadım. Burada soğuk hava depom var. Onun üzerinde küçük bir bölüm var. Su gelince yemek tezgahına basarak kendimi oradaki küçük bölüme attım." dedi.

Saatlerce orada kurtarılmayı beklediğini dile getiren Kaba, şunları kaydetti:

"Gündüz 12.00'den, ertesi gün sabah 04.00'e kadar orada kaldım. Su boğazıma kadar geldi. Yalnız ağzım boşta kaldı. Su 10 santimetre daha artsa ağzıma giriyordu. Buzhane ile tavan arası 80 santim yükseklikte. 80 santim yükseklikte 16 saat boynuma kadar suyun içinde kurtarılmayı bekledim. Sabahleyin su çekilmeye başlayınca AFAD araçları gelmişti. Onlara bağırdım. Beni buradan alıp botla güvenli bölgeye götürdüler."

İçeride moralinin yerinde olduğunu ifade eden Kaba, "Dua ettim bol bol. Gayet moralliydim, neşeliydim de. Allah'ın verdiği canı başkası almayacak. Aklıma olumsuz hiçbir şey gelmedi." diye konuştu. (AA)

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