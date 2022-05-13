Korku filmi sahnesi gibi! Sarıkamış'ta esrarengiz olay

Kars Sarıkamış’ta beyaz giyimli bir kişinin cadde ortasında tuhaf hareketler ederek ortadan kaybolması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Korku filmi sahnelerini anımsatan görüntüler cep telefonu kamerasıyla anbe an kaydedildi.

ESRARENGİZ OLAY

Sarıkamış’ta beyaz çarşafla caddeye çıkan takma saçlı birisi yaptığı hareketlerle bir anda sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Caddenin ortasına çöken, daha sonra ayağa kalkarak araçların üzerine giden ve koşarak ortadan kaybolan kişi vatandaşlar tarafından anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve daha sonra sosyal medya da paylaşılan görüntülerin kime ait olduğu ise bilinmiyor. (İHA)

