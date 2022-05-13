HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korku filmi sahnesi gibi! Sarıkamış'ta esrarengiz olay

Korku filmi sahnesi gibi! Sarıkamış'ta esrarengiz olay

13.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlçede bir caddede beyaz çarşafla dolaşan ve kısa süre içinde ortadan kaybolan kişinin görüntüleri cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Korku filmi sahnesi gibi! Sarıkamış'ta esrarengiz olay

Kars Sarıkamış’ta beyaz giyimli bir kişinin cadde ortasında tuhaf hareketler ederek ortadan kaybolması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Korku filmi sahnelerini anımsatan görüntüler cep telefonu kamerasıyla anbe an kaydedildi.

e2

ESRARENGİZ OLAY

Sarıkamış’ta beyaz çarşafla caddeye çıkan takma saçlı birisi yaptığı hareketlerle bir anda sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Caddenin ortasına çöken, daha sonra ayağa kalkarak araçların üzerine giden ve koşarak ortadan kaybolan kişi vatandaşlar tarafından anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

e1

Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve daha sonra sosyal medya da paylaşılan görüntülerin kime ait olduğu ise bilinmiyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zehirli baklava gönderip kayınpederini hastanelik etti!Zehirli baklava gönderip kayınpederini hastanelik etti!
Karara tepki gösterip Yavaş'a böyle seslendiKarara tepki gösterip Yavaş'a böyle seslendi
Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdiTam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İlginizi Çekebilir

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.