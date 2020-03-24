Korku filminden çıkmış bir sahne gibi! Ejder meyvesi yiyen köpek viral oldu

Vietnam’da Candy The Corgi adlı bir Facebook sayfasında yayınlanan fotoğraflar kısa sürede birçok sosyal medya platforumunda binlerce kez paylaşım aldı. Öyle ki söz konusu kareler viral olmayı hak ediyordu.

Sahibi yaptığı açıklamada, ‘iş yeri kapısından içeri girdiğimde köpeğimin yerde yattığını gördüm ve kan kaybından öldüğünü düşündüm. Ancak yakınına geldiğimde nefes alıyordu ve üzerinde olan şeylerin ejderha meyvesi olduğunu gördüm. Yediği meyveler 'dedi.

Fotoğraflar Twitter'da 81 binin üzerinde retweet alırken, 96 binin üzerinde de beğeni aldı.

Öte yandan, Gody adındaki 2 aylık köpeğin Facebook'ta 74 bin takipçisi bulunuyor.



