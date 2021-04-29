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  4. Korku filminden çıkmış gibi! Binlercesi aniden yere indi

Korku filminden çıkmış gibi! Binlercesi aniden yere indi

29.04.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papağan türü olarak bilinen binlerce corella kuşu, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki görüntüleriyle şaşkına çevirdi. Papağanların sokakta yol açtığı kabus, TikTok'ta viral oldu ve ''Kuş felaketi'' olarak tanımlandı.

Ürkütücü anların yaşandığı adres Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Nowra adındaki kasaba. Corella olarak bilinen ve papağan ailesine ait bir tür olan binlerce kuş bir anda kasabayı istila etti.

Sidney'den çok uzak olmayan bir banliyö kasabasında yaşayan sakinler, bu anları gerilim filmlerinin yönetmeni Alfred Hitchcock'un Birds (Kuşlar) filmine benzetti.

TikTok'ta paylaşılan tuhaf görüntülerde, kasabanın sokaklarında, evlerin çatılarında ve çimenlerde çılgınca uçan kuşlar yer alıyor. Hatta sokak direklerine ve elektrik hatlarına tünedikleri görülüyor.

''BU KUŞLAR OLDUKÇA YIRTICI''

Avustralya'daki ulusal haber kanalına konuşan bir bölge sakini, bu kuşların oldukça yırtıcı olduklarını bahçelerde mahsulleri yıkıp geçebileceklerini söyledi.

Sidney Üniversitesi'nde yaban hayatı sağlığı ve korunması konusunda uzman olan Profesör David Phalen yürek ferahlatan açıklamayı ise şöyle yaptı: Üreme mevsiminde yoğun bir akım olabilir. Sadece yiyecek aramaya gidiyorlar ve beğendikleri bir şey bulduklarında, hepsi ona iniyorlar.

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Avustralya

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