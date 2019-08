Korku Filmleri Neden İlgi Çekiyor?

Ürkütücü halk masalları, şehir efsaneleri, başta gençler olmak üzere birçok insanın ilgisini çeker. Yazar Alvin Schwartz ve illüstratör Stephen Gammell’in çocuklar için yazdıkları korku öğeli kısa öykü kitabı “Scary Stories to Tell in the Dark” yani “Karanlıkta Anlatılacak Korkutucu Hikayeler” Oscar ödüllü yapımcı Guillermo Del Toro ve yönetmen Andre Ovredal tarafından beyazperdeye aktarıldı.

Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Yapımcı Guillermo Del Toro’nun sinemaya uyarladığı “Karanlıkta Anlatılacak Korkutucu Hikayeler”de lanetli bir öykü kitabının sayfalarından çıkan canavarlar, gençlerin canını almaya başlıyor. Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen De Toro, bu öyküleri, kamp ateşi etrafında anlatılan korku hikayelerine benzetiyor.

Del Toro, “İki tür korku filmi vardır, birincisi rahatsız edicidir, ruhunuzu ömrünüz boyunca yaralar. Diğeriyse roller coaster’a binmek gibidir. Hem çok heyecan vericidir hem de çok eğlenceli” diyor.