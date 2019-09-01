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Korku Filmleri Neden İlgi Çekiyor?

01.09.2019 00:35 | Son Güncelleme

Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan "Scary Stories to Tell in the Dark” filmi gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı

Korku Filmleri Neden İlgi Çekiyor?

Ürkütücü halk masalları, şehir efsaneleri, başta gençler olmak üzere birçok insanın ilgisini çeker. Yazar Alvin Schwartz ve illüstratör Stephen Gammell’in çocuklar için yazdıkları korku öğeli kısa öykü kitabı “Scary Stories to Tell in the Dark” yani “Karanlıkta Anlatılacak Korkutucu Hikayeler” Oscar ödüllü yapımcı Guillermo Del Toro ve yönetmen Andre Ovredal tarafından beyazperdeye aktarıldı.

Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Yapımcı Guillermo Del Toro’nun sinemaya uyarladığı “Karanlıkta Anlatılacak Korkutucu Hikayeler”de lanetli bir öykü kitabının sayfalarından çıkan canavarlar, gençlerin canını almaya başlıyor. Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen De Toro, bu öyküleri, kamp ateşi etrafında anlatılan korku hikayelerine benzetiyor.

Del Toro, “İki tür korku filmi vardır, birincisi rahatsız edicidir, ruhunuzu ömrünüz boyunca yaralar. Diğeriyse roller coaster’a binmek gibidir. Hem çok heyecan vericidir hem de çok eğlenceli” diyor.

Filmi Alvin Schwartz’ın çocuklar için yazdığı korku hikayeleri antolojisinden beyaz perdeye yönetmen Andre Ovredal uyarladı.

Overdal, “Modern korku filmiyle, çocukken çokça izlediğim Amblin yapım firmasının filmlerine gönderme yapan bir karışım ortaya çıktı” ifadelerini kullanıyor.

Andre Ovredal, 1980’li yıllarda Steven Spielberg’ün “Poltergeist”, “Goonies”, “E.T.” gibi, gençlik heyecanıyla ürpertici öğeleri bir araya getirdiği yapımlara atıfta bulunuyor.

Film, 1970’li yıllarda çekilen, Stephen King romanlarını temel alan ve genellikle çocuk ya da genç mazlumların doğaüstü güçlerini kullanarak şer odağı büyük şirketlerden, zorbalardan, kıskanç yaşıtlarından öç aldığı korku filmlerinden öğelere de yer veriyor.

Bu tür filmlerde mazlumlar doğaüstü güçlerini harekete geçirir, uhrevi güçlerin kapısını aralar. Tıpkı Amerika’nın Orta Batı bölgesinde bir kasabada yaşayan zeki ama çekingen Stella gibi.

“Karanlıkta Anlatılacak Korkutucu Hikayeler”, son zamanlarda başarıyı yakalayan ilk ve tek retro korku filmi değil.

Gençlerden oluşan oyuncu kadrosuyla büyük ilgi toplayan televizyon dizisi Stranger Things, üçüncü sezonunun yayınlanmasından sonraki ilk dört günde 40 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu eğilim sadece Amerika için geçerli değil. Aynı formülü uyarlayan genç oyuncu kadrolu yabancı diziler de çok izleniyor. Hint yapımı korku filmi “Typewriter” yani “Daktilo”da gençler, lanetli bir evde hayaletlerle mücadele ediyor.

Peki neden korku filmi izlemek isteriz?

Yönetmen Ovredal’a göre “Çünkü dehşet ve gerilim aslında harika hisler ve sadece korku filmlerinde varlar.”

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