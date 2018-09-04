Gazeteci Bob Woodward’ın yeni kitabı ‘Korku: Trump Beyaz Saray’da’ 11 Eylül’de satışa çıkıyor. Ancak kitap daha piyasaya çıkmadan içeriğiyle ilgili tartışmalar başladı. Eski Başkan Richard Nixon’ı istifaya götüren ‘Watergate’ skandalını ortaya çıkaran gazetecilerden biri olan Woodward’ın kitabında Trump’ın pek de hoşuna gitmeyecek ifadeler var.

Woodward’ın kitabı Trump’la ilgili daha önce çıkan kitaplardan daha rahatsız edici bir portre ortaya koyuyor.

Kitaba göre şu an hala görevde olan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Trump için ‘dengesiz’ ifadesini kullanmış.

Kelly’nin ayrıca Beyaz Saray çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda Trump için ‘salak’ dediği bilgisi de kitapta yer alıyor. Kitaba göre Kelly, “Onu birşeye ikna etmeye çalışmak anlamsız. Aklını yitirmiş. Deli kasabasındayız” demiş.

Kitapta, Savunma Bakanı Jim Mattis’in de Trump için zaman zaman kullandığı ifadeler dikkat çekici. Woodward kitabında Beyaz Saray’da yapılan bir ulusal güvenlik toplantısında yaşananları aktarıyor. İddiasına göre Trump 19 Ocak tarihli toplantıda Amerika’nın Kore Yarımadası’ndaki askeri varlığının önemini hafife alıyor ve “Neden kaynaklarımızı bu bölgeye harcıyoruz” diye soruyor. Trump’ın sorusuna “3. Dünya Savaşı’nı engellemek için” yanıtını veren Savunma Bakanı Mattis de toplantı sonrasında yakın çalışma arkadaşlarına Trump’ın ilkokul beşinci sınıf öğrencisi gibi davrandığını, kavrama yaşının o ayarda olduğundan yakınıyor. İddiaya göre Mattis, arkadaşlarına da “Savunma bakanları çalıştıkları başkanı her zaman seçemiyor” ifadelerini kullanıyor.