Korkudan bilgisayarın başından ayrılamıyor: Yetkililer bize yardım etsin!

Olay, Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi uzun yol şoförü olan C.K. komşuları ile hakkında konuşulduğu iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan sonra binada oturanlar C. K.'nın apartmandan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkarılmak istendiğini duyan C.K., komşularından bazıları ile ile sözlü olarak tartıştı. Tartışma karakola taşındı. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi.

Aralık ayı başında yaşanan olayda ise C.K., iddiaya göre, üst kattaki komşusunun kızını dövdü. Çocukları dövülen aile, can güvenlikleri için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık'ta C.K., bu ailenin evinin çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polisler tarafından karakola götürüldü. C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'YETKİLİLER BİZE YARDIM ETSİN'