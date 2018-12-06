Korkudan eve gidemiyor! Sığınma evine yerleşti

İzmir'in Menderes Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz'ün (31) yaklaşık bir ay önce işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Korkan Cüneyt Açıkgöz, parayı vermek zorunda kaldı. Ancak İzzet Y. ve Yiğit Ö. bu tarihten sonra sürekli işçinin, yolunu kesip para istemeye başladı.

Açıkgöz de adliyeye giderek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö. serbest kalır kalmaz da kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evine geldi. İkili, zili çaldı yanıt alamayınca da kapıyı kırarak eve girdi. Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü. Bu kişilerin yine paralarını alarak kaçtığını öne süren Açıkgöz, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşabildi.

'EVİME DÖNEMİYORUM'

Cüneyt Açıkgöz, 2 şüpheliden Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Menderes Kaymakamlığı'ndan da yardım isteyen Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.