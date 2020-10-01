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Korkudan sokağa çıkamıyorlar! 2 mahallede birden ortaya çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Sakarya'da ayıların şehre inmesi vatandaşları endişelendirdi. Akyazı ilçesindeki 2 farklı mahallede ayılar yiyecek için sokak sokak dolaşmaya başladı. Vatandaşların korkudan sokağa çıkamadığı mahallelerde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkudan sokağa çıkamıyorlar! 2 mahallede birden ortaya çıktılar

Akyazı ilçesi Karaçalılık ve Çeşmebaşı Mahallelerinde vatandaşlar tarafından görülen 2 ayı paniğe sebep oldu. Yiyecek bulmak için mahalleye inen ayılar halkta tedirginlik oluşturdu. Ayının mahallede gezindiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölge halkı ise evlerinden çıkamıyor. Çeşmebaşı Mahalle Muhtarı Dursun Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları uyardı. Tarlalarda bulunan mahsullerini bile toplamaya çıkamayan vatandaşlar zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

HİÇBİR TARAFIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ

Çevre köylerinde durum dolayısı ile endişeli olduğunu dile getiren Çeşmebaşı Mahalle Muhtarı Dursun Çetin, “Bizim bir endişemiz var, tarımsal arazimiz var bu arazi ekilmiş arazi ve 4 bin dönüm yaklaşık. Bir ayı yavrusu görülmüş ve daha sonrasında annesi de gelmiş. Birkaç günden beri millet burada endişeli, araziye gidemiyor. Ben yetkililere konuyu bildirdim, gelip baktılar. Endişeliyiz, tarım arazisine zarar veriyor ve millete zarar verecek veyahut millet ona zarar verecek ama istemiyoruz yani hiçbir tarafın zarar görmesini. O yüzden burada ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Sadece benim köyüm değil bütün çevre köylerin o bölgede yerleri var. Hiç ayı gelmemişti bu zamana nasıl geldi bizde şaşırdık. İlk olarak gören arkadaşımız gelip bana bizzat söyledi ve daha sonra bir kadın görmüş 2 tane ayıyı birlikte. Bir arkadaşımız tarla içerisinde görmüş ve görünce korkudan kaçmış” dedi.

AYIYI GÖRDÜĞÜ GİBİ KAÇARAK KAHVEYE GELDİ

Mahalle sakinlerinden Emrah Tarım, “Geçtiğimiz günlerde arkadaşımız tarlasını sürmeye gelmiş, geldiğinde burada ayıyı görmüş. Gördüğü gibi kaçmış ve kahveye giderek muhtarı aramış. Farklı kişilerde görmüş. Muhtarımızda yetkililere başvurmuş ve ekipler geldi bölgeye baktılar ama bulamadılar” diye konuştu.

SOPA İLE KORKA KORKA GELİYORUM BURAYA

Bölgeye korkarak geldiğini aktaran Çetin Toprakçı, “Şuanda zor durumdayız. Mahsuller tarlada kaldı. Burada ayı görülmüş, mahsulleri darmadağın etmiş. Yetkililere sesleniyoruz buradan. Biz burada emek veriyor, büyütüyoruz. Ben sopa ile korka korka geliyorum buraya. Muhtar bizi uyardı, kimse bölgeye gitmesin ayı var diye. Biz burada zor durumdayız, mahsullerimizi satacağız ki para kazanalım. Kimse buraya korkudan gelemiyor, bugün mahsulü almaya gelecektim gelemiyoruz, burada birisini öldürse, başka bir hayvanı parçalasa ne olacak?” şeklinde konuştu.
(İHA)

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