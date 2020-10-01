Korkudan sokağa çıkamıyorlar! 2 mahallede birden ortaya çıktılar

Akyazı ilçesi Karaçalılık ve Çeşmebaşı Mahallelerinde vatandaşlar tarafından görülen 2 ayı paniğe sebep oldu. Yiyecek bulmak için mahalleye inen ayılar halkta tedirginlik oluşturdu. Ayının mahallede gezindiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölge halkı ise evlerinden çıkamıyor. Çeşmebaşı Mahalle Muhtarı Dursun Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları uyardı. Tarlalarda bulunan mahsullerini bile toplamaya çıkamayan vatandaşlar zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

HİÇBİR TARAFIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ

Çevre köylerinde durum dolayısı ile endişeli olduğunu dile getiren Çeşmebaşı Mahalle Muhtarı Dursun Çetin, “Bizim bir endişemiz var, tarımsal arazimiz var bu arazi ekilmiş arazi ve 4 bin dönüm yaklaşık. Bir ayı yavrusu görülmüş ve daha sonrasında annesi de gelmiş. Birkaç günden beri millet burada endişeli, araziye gidemiyor. Ben yetkililere konuyu bildirdim, gelip baktılar. Endişeliyiz, tarım arazisine zarar veriyor ve millete zarar verecek veyahut millet ona zarar verecek ama istemiyoruz yani hiçbir tarafın zarar görmesini. O yüzden burada ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Sadece benim köyüm değil bütün çevre köylerin o bölgede yerleri var. Hiç ayı gelmemişti bu zamana nasıl geldi bizde şaşırdık. İlk olarak gören arkadaşımız gelip bana bizzat söyledi ve daha sonra bir kadın görmüş 2 tane ayıyı birlikte. Bir arkadaşımız tarla içerisinde görmüş ve görünce korkudan kaçmış” dedi.