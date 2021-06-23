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Korkulan Delta Plus Mutasyonu Hakkında Bilinmeyenler

23.06.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde Corona virüsünün diğer varyantlarına göre daha hızlı bulaşan Delta plus varyantı bu özelliğiyle ciddi endişeye neden oluyor. Uzmanlar Hindistan’da ve dünya genelinde aşıların Delta plus mutasyonuna karşı etkisini inceliyor

Korkulan Delta Plus Mutasyonu Hakkında Bilinmeyenler

İsrail’de aşılanmış olanlar ve Corona virüsünü yakın zamanda geçirdiği için bağışıklık sahibi olduğu düşünülenler de dahil, Corona virüsünün tehlikeli türlerinden Delta varyantına maruz kalmış olabilecek herkesin 14 gün karantinaya alınması talimatı verildi.

İsrail’de hızlı ilerleyen aşılama sayesinde düşen Corona virüsü vakaları Delta virüsünden kaynaklanan yeni vaka kümeleri nedeniyle artışa geçmişti.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Corona virüsü salgını nedeniyle kara listede olan ülkelere seyahat edenlere para cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık 16 Haziran’da Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Meksika ve Rusya’yı kara listeye almıştı.

Hızlı bulaşan Delta varyantı dünya genelinde kaygıya neden olurken Hindistan Çarşamba günü bu kez 40 kişide virüsün Delta varyantının daha da hızlı bulaşan mutasyonuna rastlandığını bildirdi.

Peki dünya genelinde Corona virüsünün diğer varyantlarına göre daha hızlı bulaşan Delta plus varyantı nedir?

Delta plus varyantı nedir?

Hindistan’da ‘‘Delta plus’’ olarak adlandırılan bu varyanttan ilk kez İngiltere Kamu Sağlığı kurumunun bülteninde söz edilmişti. Delta varyantının bu türü, K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Bu mutasyon ilk kez Güney Afrika’da görülen Beta varyantında da vardı.

Uzmanlar bu mutasyonun Delta varyantının mevcut özellikleriyle biraraya geldiğinde daha kolay bulaşabilir hale gelmesinden endişe ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada K417N mutasyonunun dikkat çekmesinin nedeninin bağışıklık yanıtını azaltma özelliğine sahip olması olduğu kaydedildi.

Hintli viroloji uzmanı Şahid Cemil K417N mutasyonunun monoklonal antikor kokteyli tedavisinin etkisini de azalttığını söyledi.

Delta plus mutasyonu nerelerde görüldü?

16 Haziran itibariyle İngiltere hükümeti tarafından hazırlanan raporda İngiltere’de 36, Kanada’da 1, Hindistan’da 8, Japonya’da 16, Nepal’de 3, Polonya’da 9, Portekiz’de 22, Rusya’da 1, İsviçre’de 18, Türkiye’de 1 ve ABD’de 83 Delta plus vakası görüldüğü kaydedildi.

Hindistan Çarşamba günü Maharashtra, Kerala ve Madhya Pradesh eyaletlerinde 40 vaka görüldüğünü bildirdi ve mutasyonun Hindistan’da ortaya çıktığı 5 Nisan’dan bu yana yaygınlığında önemli artış olmadığını kaydetti.

İngiltere ise 26 Nisan’da görülen 5 vakanın Nepal ve Türkiye’den veya bu ülkeler üzerinden seyahat eden vatandaşlarında görüldüğünü bildirdi.

İngiltere ve Hindistan’daki Delta plus vakalarından hayatını kaybeden ise olmadı.

Delta plus’la ilgili kaygılar neler?

Hindistan’da ve dünya genelinde aşıların Delta plus mutasyonuna karşı etkisi inceleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Delta plus’ı diğer mutasyona uğrayan ve kaygı uyandıran varyantlarla birlikte Delta varyantının bir parçası olarak incelediklerini bildirdi.

Delta plus’ın şimdilik yaygın görünmediğini belirten WHO, Delta ve diğer kaygı uyandıran varyantların bulaşıcılıklarında artış tespit edildiğini kaydetti.

Ancak Hindistan Sağlık Bakanlığı Delta plus’ın görüldüğü bölgelerin izleme, test, temas takibi ve önleyici aşılamayla kamu sağlığı mücadelesini arttırmasının gerekebileceği uyarısında bulundu.

Dünyada salgının en yoğun olduğu yerlerden Hindistan’da Delta plus mutasyonunun yeni bir salgın dalgasına neden olmasından endişe ediliyor.

Mutasyonun kendi başına yeni bir dalgaya neden olmayabileceğini belirten Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi üyesi bilimadamı Tarun Bhatnagar ancak bunun nedenlerden biri olabileceği görüşünde.

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