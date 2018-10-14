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Korkulan oldu! Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 00:41 | Son Güncelleme

Haziran ayındaki patlama nedeniyle yaklaşık 150 kişinin ölümüne sebep olan Guatemala'daki Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü David de Leon, yanardağdan sesler duyulduğunu ve küçük çaplı depremler meydana geldiğini kaydetti.

Korkulan oldu! Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti!

Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü David de Leon, yaptığı açıklamada, Haziran ayında yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Fuego Yanardağı'nın tekrar faaliyet geçtiğini belirtti.

YANARDAĞDAN SESLER DUYULUYOR

Leon, patlamaların meydana geldiği yanardağdan püsküren lavların 600 metrelik bir alana yayıldığını ifade etti. Dağdan püsküren kül tabakasının ise 400 metre yüksekliğe ulaştığını aktaran Leon, yanardağdan sesler duyulduğunu ve küçük çaplı depremler meydana geldiğini kaydetti.

HAZİRAN AYINDA 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmişti.
Meydana gelen patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 1,7 milyon kişi etkilenmişti.

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Fuego yanardağı Lav yanardağ Guatemala

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