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Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

23.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınında Türkiye'nin en kritik kenti durumundaki İstanbul'da, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre her yer kırmızıya boyandı.

İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı. CNN TÜRK'ten Mustafa Şen ve Veysel Salman'ın haberine göre, artık İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer kalmadı.

Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Koronavirüs salgınında İstanbul için artık ilçe fark etmiyor. İstanbul'un koronavirüs haritası kırmızı alarm veriyor.

SADECE DENİZ KENARI VE ORMANLIK ALANLAR YEŞİL

Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar olurken, İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz kenarı ve ormanlık alanlar.

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