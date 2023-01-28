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Korkulan oldu! Rize'de tüm vatandaşlara bu çağrı yapıldı: Tasarruflu kullanın

28.01.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ortalamanın üstünde seyreden sıcaklıklarla beraber uzun süredir yağışlardan uzak kaldı. Bu durum barajların doluluk oranına da yansıdı. Kuraklık tehlikesinin konuşulduğu şu günlerde Rize Belediyesi'nden vatandaşlara dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

Korkulan oldu! Rize'de tüm vatandaşlara bu çağrı yapıldı: Tasarruflu kullanın

Rize'de vatandaşlar, iklim değişikliği sonucu yağışların azalması nedeniyle kentte içme suyu sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıldı.

"YAĞIŞLAR AZALDI"

Rize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özelde ilde, genelde ülkede ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı belirtildi.

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Yağışların azlığına bağlı olarak su kaynaklarında ciddi düşüşler meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Azalan su kaynaklarının şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamadığı durumlarla karşılaşmaktayız. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp, su kesintilerinin yağış azlığına bağlı olduğunu belirtiriz. Yağışların tekrar başlayıp su kaynakların artış göstermesine kadar vatandaşlarımızdan tasarruflu su kullanmalarını rica etmekteyiz."

YOZGAT'TA BARAJLARDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Yozgat’ta baraj ve göletlerde, geciken mevsimsel yağışlar nedeniyle kuraklık riski yaşanıyor. Yozgat’ta 2021 yılında yıllık yağış ortalaması 626 kilogram iken bu oran 2022 yılında 529 kilograma geriledi. Yozgat’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek barajında su seviyesi yüzde 30’a, tarımsal sulamada kullanılan Çekerek Barajında doluluk oranı yüzde 10.6’ya, merkeze bağlı Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajında ise doluluk oranı yüzde 7’ye kadar geriledi. Su seviyesinin gözle görülür derecede azalmasıyla baraj suları altında kalan Esenli Köyü kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

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"20 YILIN EN KURAK MEVSİMİ"

Esenli köyü sakinlerinden Ahmet Gökoğlu, 20 yılın en kurak mevsimini yaşadıklarını belirterek, “Bu sene mevsim çok kurak geçti. Arazimiz de ekinlerimiz çıkmadı, barajımız boş kaldı. Pancar ekimi de yapamıyoruz. Çok kurak bir sezon geçti. 20 yıldır en kurak bu sezon. Buralar hep su altındaydı, çöl oldu” dedi.

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"KURAKLIK KAPIMIZDA"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, su tasarrufunun farkındalık oluşturulması gereken bir eğitim olduğunu kaydederek, "Kuraklık kapımızda. Onun için su tasarrufuna dikkat çekilmeli" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi, bu kez 20. mahallesi olan Toroslar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesindeki kadınlarla buluştu. Çalışma çerçevesinde ’Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla hayata geçirilen ve kadınlara meslek öğretip, kendi evlerinde üretim yapmalarını ve ev ekonomilerine katkı sağladığı ifade edildi.

"FARKINDALIK OLUŞTURULMASI GEREKEN BİR EĞİTİM"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer atölye çerçevesinde verilen su tasarrufu ve mahremiyet eğitiminin de önemine dikkat çekerek, "Aslında su tasarrufu, farkındalık oluşturulması gereken bir eğitim olarak düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Havayı görüyorsunuz. Kuraklık kapımızda. Onun için su tasarrufu ile ilgili dikkat çekmenizi çok isterim" ifadelerini kullandı.


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