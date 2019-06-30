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Korkulan oldu! Rüzgarın etkisiyle yönünü sahile çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 01:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Verici tepesinde akşam saatlerinde yeniden başlayan yangın ekiplerin müdahalelerine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle yönünü sahile çevirdi.

Yangına gündüz saatlerinde havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, havanın kararması sonrası yer ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Tamamen makilik alanda ilerleyen yangın rüzgar ile yönünü sahile çevirdi.

YANGIN TEKRAR BAŞLADI

Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Cumalı Mahallesi Palamutbükü limanı üst tarafında televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu yüksek tepede makilik bir alanda çıkan yangın, karadan ve havadan iki helikopter ile yapılan müdahalelerle, saat 18.30 sıraları kontrol altına alınmıştı.

TEHDİT EDEBİLİR

Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu. Olay yerinde bulunan, Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arozöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibinden (MAFGAME) gönüllüler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Alevler tepeden sahile doğru bir hat halinde aşağıya inmeye başlarken; rüzgarın doğudan batıya doğru eserek, alevleri yerleşim alanlarından uzaklaştırması olası bir facianın önlenmesini sağladı. Ancak kuvvetli rüzgarın ters dönmesi durumlunda, Palamutbükü sahili ve liman bölgesindeki bazı yerleşim yerlerini tehdit edebileceği belirtiliyor. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça yangın

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