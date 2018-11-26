Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından sıkıyönetim kanununu imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymasına duyulan öfke gece saatlerinde sokaklara döküldü.

Kırım Körfezi'ne gemilerin ele geçirilmesi haberinin duyulmasının ardından, protestocular başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.

Kırım'da yaşanan olaylar, iki ülke arasındaki gerilimde büyük bir artış anlamına geliyor.

Olanlar sonucu, BM Güvenlik Konseyi'nin de acil toplantı yapma kararı aldı.

Ukrayna'ya ait iki gambot (silahlı küçük tekne) ve bir römorkorun ele geçirilmesi ve Ukraynalı mürettabattan yaralananlar olması nedeniyle iki ülke birbirini suçluyor.

Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan 150 kadar kişiden bazıları molotof kokteylleri atarken, büyükelçiliğe ait en az bir araç ateşe verildi.

Eylemcilerden Oleksiy Ryabov Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bugün Ruslar'ın yaptıklarını, ordumuza ateş açmalarını protesto için burada toplandık. Çok kızgınız. Bu ülkeyle diplomatik ilişkileri çok uzun süre önce kesmeliydik." dedi.