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Korkulan oldu! Yılbaşı gecesi sahte içkiden hayatını kaybetti

02.01.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Korkulan oldu! Yılbaşı gecesi sahte içkiden hayatını kaybetti

Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle, 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.

GÖRME KAYBI YAŞADI

Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün ölümü yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

asasa

Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın sahte içki
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