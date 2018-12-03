Bilim insanları okyanus üzerinde keşfettikleri dolaşımın milattan önce 1600 ile 1800 arasından önce yaşanan küçük buz çağındaki gelişmelere benzetti.

Korkulan oluyor! Bilim insanları keşfetti: Kış mevsimi başlarken...

Küçük buz çağında Baltık Denizi ve Avrupa’daki birçok göl ve nehir donmuştu.

Kuzey Atlantik okyanus sularındaki düşük dolaşım, Milattan Önce (MO), 1600 ile 1800 arasındaki gelişmelere benziyor.

Söz konusu dönemin hemen ardından küçük buz çağı yaşanmıştı.

Küçük buz çağında, Baltık Denizi ve Avrupa'daki birçok göl ve nehir donmuştu.

Kuzey Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu (AMOC), Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bir kolu olarak kutuplara sıcak su taşıyor.

Ekvatora doğru ise soğuk su akıntısı getiriyor.

Bilim insanları bu dolaşımın olması gerekenden düşük seviyede olduğunu söylüyor.

Yeni araştırmalar da Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki su seviyesinin, son 1500 yıl içersindeki en düşük seviyeye indiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, bunun Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliğine büyük etkisi olduğu görüşünde.

Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Christelle Not ve Benoit Thibodeau, su seviyesindeki azalmanın Grönland'daki buz tabakasının erimesi ve küresel ısınma ile doğrudan bağlantısı olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, okyanustaki düşük akıntının Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliklerine neden olduğunu belirtiyor.