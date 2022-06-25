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Korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

25.06.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudundaki demir çıkarılan kedinin tedavisi veteriner kliniğinde sürüyor.

Korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta bir evin bahçesini çevreleyen demir korkulukların üzerine düşen kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Esenyurt Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesini çevreleyen demir korkuluğun üzerine düşen kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, vücuduna demir korkuluğun saplandığı kediyi sakinleştirmek için su verdi.

Daha sonra korkuluk demirini kesen ekipler, kediyi yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü. Vücudundaki demir çıkarılan kedinin tedavisi sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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