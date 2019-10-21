HABER

Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 21:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı. Annesinin kollarından tuttuğu çocuk için mahalleliler pencere altında yorgan açtı, alt komşu ise pencereye çıkıp kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk kurtarılırken o anlar bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 19 Ekim'de, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu, korkuluğu bulunan pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti ve korkuluk demirleri arasında sıkıştı. Çocuğunun sıkıştığını fark eden anne, koşup oğlunun kollarından tutarak, yardım istedi. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli önlem için pencerinin altında battaniye açarken, kadının alt komşusu ise pencereye çıkıp, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylı merdivenle çocuğun sıkıştığı pencere çıktı. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından korkuluk demirleri arasında sıkışan çocuğu kurtarıldı.

O anlar, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybettiRaylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.