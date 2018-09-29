Korkuluklara çarpan otomobil askıda kaldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil alt yola düşmeyip askıda kalırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1 Nolu Cadde’de meydana geldi. Özkan Aksoy(24) idaresindeki 42 NS 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kopan korkuluklar alt yola düşerken otomobil askıda kaldı. Sürücü Aksoy da kazayı yara almadan atlattı. Belediye zabıta ekipleri hasar tespiti yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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