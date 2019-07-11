HABER

Korkuluklara sıkışan kuşları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:54 | Son Güncelleme

Korkuluklara sıkışan kuşları itfaiye kurtardı

Düzce'de köprü korkularını sıkışan üç kuş yavrusu, itfaiye ekiplerinin çabası ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Boğaziçi Beldesi Şekerpınar Mahallesi'nden geçen D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun üzerinde bulunan köprüden sürekli kuş sesleri duyan vatandaşlar, korkuluklar içerisindeki kuşları farketti.

Uzun uğraşılar sonrası kuşları çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köprüye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye kaza kırım ekipleri, köprü korkuluğu içerisinde sıkışmış şekilde bulunan kuşları demirleri keserek çıkarmayı başardı.

Herhangi bir yarası bulunmayan kuşlar daha sonra doğal hayata bırakıldı.

Kuşların sesini iki gündür sürekli duyduğunu ve seslerin yardım çığlığı gibi olduğunu belirten Nesibe Küçük, "Sürekli bir ses geliyordu ve içim elvermedi. Durumu eşime söyledim İtfaiye haber verdik. Sağ olsunlar gelip çıkarttılar. Bu akşam onların kurtulduğunu bilerek rahat uyku uyuyacağım. Seslerini duyduğumda rahat olamıyordum." diye konuştu.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar varMalatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Başkentte 16 katlı binada yangın çıktıBaşkentte 16 katlı binada yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da korkutan yangın! Saatlerdir durdurulamıyor, Validen açıklama geldi!

Muğla'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 10 Temmuz: Büyük ikramiye 6 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto sonuçları 10 Temmuz: Büyük ikramiye 6 milyon TL’yi geçti!

MPİ 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti

MPİ 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti

Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesinde korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Muğla'da korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.