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Korkunç! 1 yaşındaki bebek balkondan düşüp zemine çakıldı: Saksı düştü sandım

25.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da evin 1'inci katından beton zemine düşen Afgan bebek hastaneye kaldırıldı. Ağzı ve burnundan kan geldiği belirtilen Khatıra Amırı adındaki bebeğin durumu iyiye giderken, güvenlik kamera görüntülerinde bebeğin önce yolda duran kişinin omzuna düştüğü görülüyor. Yaşadıklarını anlatan Ruhi Aşçı, "Hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay başıma geldi. İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim. . Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.

Korkunç! 1 yaşındaki bebek balkondan düşüp zemine çakıldı: Saksı düştü sandım

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı bebek, aşağı sarkınca beton zemine düştü. Bebek, yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp, hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Afgan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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'SAKSI DÜŞTÜ SANDIM'

Olay anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Ruhi Aşçı, "Hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay başıma geldi. Tesadüf oldu. Elektronikçinin kapısında ayakta beklerken omzuma bir şey düştüğünü fark ettim. İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim, sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.

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(DHA)

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Amasya
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