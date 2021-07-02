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  4. Korkunç! 16 yaşında 15 yaşındaki arkadaşının katili oldu: Rastgele salladım

Korkunç! 16 yaşında 15 yaşındaki arkadaşının katili oldu: Rastgele salladım

02.07.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan’ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. E.S. bıçağı rastgele savurduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen çocuğun ailesi ve yakınları ise hastanede gözyaşına boğuldu.

Samsun'da parkta kalbinden bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Fen Lisesi'ni kazanan 15 yaşındaki Şinasi Tekcan parkta kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Şinasi Tekcan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye geldiğinde hayatının kaybettiği tespit edilen Şinasi Tekcan'a acil serviste müdahale yapıldı ancak hayata döndürülemedi.

16 SANTİMLİK BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUNU İDDİA ETTİ

Polis bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşlarındaki E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.S. parkta çıkan kavgada bıçağı rastgele salladığını iddia etti. Polis olayda kullanılan 16 santim uzunluğundaki bıçağı da ele geçirdi. Şinasi Tekcan'ın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine takviye polis ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Ölen çocuğun ailesi ve yakınları hastanede gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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