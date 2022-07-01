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Korkunç! 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci bıçakladı: İşin içinde uyuşturucu varmış

01.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki çocuk 18 yaşındaki genci bıçakladı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı hastanede tedavi altına alınırken söz konusu olayın uyuşturucudan çıktığı iddia edildi. Bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., “Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış” dedi.

Korkunç! 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki genci bıçakladı: İşin içinde uyuşturucu varmış

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Çevrede yaşayanların iddiasına göre 18 yaşındaki B.Ç. Konak Mahallesi'nde mahallesinde gençlerle tartışmaya başladı. Mahalledeki gençler uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.’yi darp etmek istedi. Çıkan arbede neticesinde 16 yaşındaki E.M.T, 18 yaşındaki B.Ç’yi sırtından bıçakla yaraladı. Olay yerine hemen polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sabıka kaydı bulunmayan E.M.T’yi polis ekipleri göz altına aldı. Yaralanan B.Ç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli E.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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''İŞİN İÇİNDE UYUŞTURUCU VARMIŞ''

Bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., “Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış” dedi.

(İHA)

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Bursa
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