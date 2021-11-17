Korkunç! Akraba ziyaretine gitti, komşu çocuğuna dehşeti yaşattı

Olay, saat 17.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Caddesindeki 5 katlı bir binada meydana geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALDI

Ankara’dan 3 gün önce akrabalarını ziyarete gelen, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., iddiaya göre sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı. Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız olan B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K., kapıyı kilitleyip B.E.Ö.'yü rehin aldı.

1 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMASI

B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yı ikna edip, kapıyı açmasını sağladı. H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

H.K. ise polise uzun süre direnmesine rağmen güçlükle gözaltına alındı. H.K.'nın elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü bir yakını sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)





