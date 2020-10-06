Korkunç: Alışveriş yaparken sokak ortasında kaçırıldı

20 Eylül'de, Kriminal Soruşturma Dairesi'nin adam kaçırma karşıtı biriminden müfettişler, Cajeme'nin Sonora bölgesindeki bir mülk için arama emri aldı ve burada yaptıkları aramada yedi kişilik bir toplu mezara ulaştılar.

Ailesi, şüphelilerin genç modeli fidye için kaçırdıklarını düşündüklerini, ancak ilk günlerde sık sık telefon ederek para talep eden grubun, bir süre sonra iletişimi kestiğini söyledi.

Acılı anne, "Bizi telefonla arayıp para vermeye zorladılar. Kızımın ellerinde olduğunu iddia ettiler. Durumdan faydalanmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Meksikalı haber kuruluşu Sintesis Noticias'a göre anne Yadira Rivera, kızı kaçırıldıktan birkaç gün sonra, Yessenia'nın serbest bırakılması karşılığında fidye talep eden çok sayıda çağrı aldığını söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre; 5 yaşında bir çocuk annesi olan 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, Sonora'da bir mağazanın önündeyken, maskeli kişilerce zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Meksika 'da hayatını modellik yaparak kazanan 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, 18 Ağustos'ta Sonora'nın Ciudad Obregón kentinde, maskeli ve silahlı birkaç adam tarafından kaçırıldığında alışveriş yapıyordu.

Alvadaro ailesine haber verildi ve mezarda bulunan iki kadından birinin üzerindeki giysilerin kızlarına ait olduğunu belirlediler.

Pazar günü, Adli Tıp Laboratuvarı DNA testi sonucunda Yessenia Alvarado ile eşleşme olduğunu doğruladı.

Sonora Eyalet Savcılığı, şoke edici keşif anında altıncı kurbanın kalıntılarının tanımlanamaz halde olduğunu söyledi.

Mülkte bulunan cesetlerle ilgili olarak en az üç şüpheli tutuklandı. Hakim, savunma avukatları ve savcılar davayı incelerken, üç kişinin de tutuklanmasına karar verdi.

Meksika'da uyuşturucu kartelleriyle ile bağlantılı olan suçlar hızla artıyor. Şüphelilerin şimdilik bir kartel ile bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Anne Rivera, kızını arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve oğluyla evde dinlenmekten keyif alan biri olarak tanımladı. Yessenia Alvarado Mart 2019'da Sinaloa Üniversitesi'nden mezun olmuştu.

Alvarado, Meksikalı şarkıcı José Manuel ile birlikte 'Solo To Te Amé' adlı şarkının videosunda rol almıştı. Klip, Alvarado'nun kaçırılmasından sadece 11 gün önce 7 Ağustos'ta şarkıcının YouTube kanalına yüklenmişti.

Bağımsız gözlemci grubu Alto al Secuestro (Kaçırmayı Durdurun) tarafından yayınlanan veriler, Meksika'da kaçırma vakalarının Temmuz ile karşılaştırıldığında Ağustos ayında yüzde 15 arttığını ortaya koydu. Eylül ayı istatistikleri henüz bildirilmedi.



