HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Korkunç: Alışveriş yaparken sokak ortasında kaçırıldı

Korkunç: Alışveriş yaparken sokak ortasında kaçırıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Dünyanın suç oranı en yüksek olan ülkeler arasında başı çeken Meksika'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir çocuk annesi 24 yaşındaki model, alışveriş yaparken güpegündüz maskeli ve silahlı adamlar tarafından kaçırıldı.

Korkunç: Alışveriş yaparken sokak ortasında kaçırıldı

Meksika'da hayatını modellik yaparak kazanan 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, 18 Ağustos'ta Sonora'nın Ciudad Obregón kentinde, maskeli ve silahlı birkaç adam tarafından kaçırıldığında alışveriş yapıyordu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre; 5 yaşında bir çocuk annesi olan 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, Sonora'da bir mağazanın önündeyken, maskeli kişilerce zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Meksikalı haber kuruluşu Sintesis Noticias'a göre anne Yadira Rivera, kızı kaçırıldıktan birkaç gün sonra, Yessenia'nın serbest bırakılması karşılığında fidye talep eden çok sayıda çağrı aldığını söyledi.

Acılı anne, "Bizi telefonla arayıp para vermeye zorladılar. Kızımın ellerinde olduğunu iddia ettiler. Durumdan faydalanmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Ailesi, şüphelilerin genç modeli fidye için kaçırdıklarını düşündüklerini, ancak ilk günlerde sık sık telefon ederek para talep eden grubun, bir süre sonra iletişimi kestiğini söyledi.

20 Eylül'de, Kriminal Soruşturma Dairesi'nin adam kaçırma karşıtı biriminden müfettişler, Cajeme'nin Sonora bölgesindeki bir mülk için arama emri aldı ve burada yaptıkları aramada yedi kişilik bir toplu mezara ulaştılar.

Alvadaro ailesine haber verildi ve mezarda bulunan iki kadından birinin üzerindeki giysilerin kızlarına ait olduğunu belirlediler.

Pazar günü, Adli Tıp Laboratuvarı DNA testi sonucunda Yessenia Alvarado ile eşleşme olduğunu doğruladı.

Sonora Eyalet Savcılığı, şoke edici keşif anında altıncı kurbanın kalıntılarının tanımlanamaz halde olduğunu söyledi.

Mülkte bulunan cesetlerle ilgili olarak en az üç şüpheli tutuklandı. Hakim, savunma avukatları ve savcılar davayı incelerken, üç kişinin de tutuklanmasına karar verdi.

Meksika'da uyuşturucu kartelleriyle ile bağlantılı olan suçlar hızla artıyor. Şüphelilerin şimdilik bir kartel ile bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Anne Rivera, kızını arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve oğluyla evde dinlenmekten keyif alan biri olarak tanımladı. Yessenia Alvarado Mart 2019'da Sinaloa Üniversitesi'nden mezun olmuştu.

Alvarado, Meksikalı şarkıcı José Manuel ile birlikte 'Solo To Te Amé' adlı şarkının videosunda rol almıştı. Klip, Alvarado'nun kaçırılmasından sadece 11 gün önce 7 Ağustos'ta şarkıcının YouTube kanalına yüklenmişti.

Bağımsız gözlemci grubu Alto al Secuestro (Kaçırmayı Durdurun) tarafından yayınlanan veriler, Meksika'da kaçırma vakalarının Temmuz ile karşılaştırıldığında Ağustos ayında yüzde 15 arttığını ortaya koydu. Eylül ayı istatistikleri henüz bildirilmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
HES kodu nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
Şoke eden olay! Aracı böyle durdurduŞoke eden olay! Aracı böyle durdurdu
En Çok Okunan Haberler
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Tecavüz skandalında yeni perde: Masaj yapmaya gitmiştim!
Tecavüz skandalında yeni perde: Masaj yapmaya gitmiştim!
El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan son anda kurtardı
Şoke eden olay! Aracı böyle durdurdu
Yeni araştırma: Pijamalarınızı çıkarıp öyle uyuyun
Bir de pijamalarınızı çıkarıp öyle uyuyun...
Yeni erotik romanın adı dikkat çekti: Koronavirüsle öpüşmek!
Yeni erotik romanın adı dikkat çekti: Koronavirüsle öpüşmek!
Rusya'da top kurtarma operasyonunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu
Böyle operasyon görülmedi! İşte o anlar
E-5’te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi
Korkutan anlar! Canlarını hiçe saydılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.