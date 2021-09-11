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  4. Korkunç! Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

11.09.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bodrum-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

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Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

1 ÖLÜ, 20 YARALI

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, olay yerinde incelemeler devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yangın Ankara
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