Korkunç anlar! Asitli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Denizli'nin Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Halil P., yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı.

ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Halil P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi.

ASİTLİ SALDIRI ANI KAMERADA

Denizli'de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil P.'nin tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden tartıştığı Muzaffer Kaydı'ya asit dökme anı ile ilgili güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Halil P.'nin bir süre odada Kaydı ile konuştuğu ardından da yanında getirdiği poşet içinden termosu çıkartıp, kapağını açarak Kaydı'nın üzerine boşatması yer alıyor. Asitli saldırıyı yapan şahıs daha sonra odadan kaçtığı, arkasından da Kaydı'nın gittiği görüldü. Yüzünde yanıklar oluşan Kaydı'nın İzmir'de özel bir hastaneye gittiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (DHA)





