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  4. Korkunç anlar! Gözleri önünde yaşandı

Korkunç anlar! Gözleri önünde yaşandı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşanan kaza sonrası yaralı adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.15 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aracını yol kenarındaki cebe park ettikten sonra aracından inen Kubilay Gürler (54), yolun karşısına geçerken Önder B. (21) idaresindeki 27 AB 205 plakalı Volkswagen marka araç, kendisine hızla çarptı. Gürler'e çarpan araç, daha sonra kaldırıma çıkarak iki araca daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gürler, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gürler'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan ve vücudunun bir çok yerinde kırık olduğu iddia edilen Kubilay Gürler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kubilay Gürler'in aracından inip yolun karşısına geçmesi, ardından süratle gelen araç yer aldı. Kameranın kaydedemediği çarpma anından hemen sonra kazayı gören vatandaşların panikle yaralının yanına koşma anı görüldü. (İHA)

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