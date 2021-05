Korkunç anlar! İkiye bölündü, minibüsün önüne düştü

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Adem Papuccu (19) idaresindeki otomobil, YSE Kavşağı yakınında refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Ankara istikametine seyir halinde olan Selçuk Uzunay yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Papuccu ile minibüs sürücüsü Uzunay, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Papuccu'nun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÇARPIŞMA ANINDA TOZ BULUTU OLUŞTU

Kaza anı güvenlik kameralarına an be an yansırken, minibüse çarptığı esnada toz bulutunun kalktığı gözlemlendi.

İHA