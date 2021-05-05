HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç anlar! İkiye bölündü, minibüsün önüne düştü

Korkunç anlar! İkiye bölündü, minibüsün önüne düştü

05.05.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Adem Papuccu (19) idaresindeki otomobil, YSE Kavşağı yakınında refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Ankara istikametine seyir halinde olan Selçuk Uzunay yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Papuccu ile minibüs sürücüsü Uzunay, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Papuccu'nun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÇARPIŞMA ANINDA TOZ BULUTU OLUŞTU

Kaza anı güvenlik kameralarına an be an yansırken, minibüse çarptığı esnada toz bulutunun kalktığı gözlemlendi.

AW312799_05

AW312799_04

AW312799_06

AW312799_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Riva deresi karardı! Balıklar ölüyor, kurbağa bile yaşamıyorRiva deresi karardı! Balıklar ölüyor, kurbağa bile yaşamıyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli

En Çok Okunan Haberler

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.