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  4. Korkunç anlar! İstinat duvarına çarpan araç böyle havalandı

Korkunç anlar! İstinat duvarına çarpan araç böyle havalandı

08.08.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazada, istinat duvarına çarpan araç havalandı. Önü ve sağ kapısı parçalanan aracın camlarının da kırıldığı görüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü N.S. idaresindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S. (59), S.S. (55), Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızlı bir şekilde seyir halinde olan araç, emniyet şeridini de aşarak korkunç bir şekilde yolun kenarındaki duvara çarpıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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