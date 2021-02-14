HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç anlar: Karda kaydı, ağaca çarpıp takla attı

Korkunç anlar: Karda kaydı, ağaca çarpıp takla attı

14.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korkunç anlar: Karda kaydı, ağaca çarpıp takla attı

Yalova'da kar yağışı nedeniyle zorlanan bir sürücü yokuştan inmeye çalışırken karlı zemin nedeniyle kayarak ağaca çarptı. Otomobil takla atarak durabildi.

Yalova’da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Bayraktepe Mahallesi Radar Caddesi’nde yokuştan aşağı inmeye çalışan M.E’nin kullandığı 77 ABB 560 plakalı otomobil, ağaca çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Adeta buz pistine dönen yolda güçlükle ilerleyen sürücüler, zaman zaman araçlarının hakimiyetini de kaybetti. Öte yandan Yalova-Bursa Karayolu’nda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirilirken, İl Özel İdaresi ise köy yollarında çalışma gerçekleştiriyor.

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

k1

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Sokakların karla kaplı olduğunu görünce... Şaşırtan manzara!Sokakların karla kaplı olduğunu görünce... Şaşırtan manzara!
Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yoluAmbulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Sevgililer Günü'nde romantik anlar! Önünde eğildiğini görünce...

Sevgililer Günü'nde romantik anlar! Önünde eğildiğini görünce...

Ağlayarak video çekip sosyal medyadan paylaşan o genç kız konuştu

Ağlayarak video çekip sosyal medyadan paylaşan o genç kız konuştu

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kayak takımlarıyla sokağa çıktı

Sokakların karla kaplı olduğunu görünce... Şaşırtan manzara!

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

İstanbul'da kar önlemi! Esnafa çuval çuval tuz dağıtıyorlar

Çuval çuval tuz dağıtıyorlar!

Kolonya içmiş! Ailesi fark edince...

Kolonya içti, hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.