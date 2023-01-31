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  4. Korkunç anlar! Mahalleye inen aç kurtlar, ineği böyle öldürdü

Korkunç anlar! Mahalleye inen aç kurtlar, ineği böyle öldürdü

31.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek, mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu. Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

Kameralara yansıyan olayda kurtların sıkıştırdıkları ineğe mahallede saldırdıkları görülüyor. Daha sonra kurtlardan kaçan inek mahallenin dışına çıkıyor.

(İHA)

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Çankırı kurt

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