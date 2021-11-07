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Korkunç anlar! Metrelerce havaya fırladı

07.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazaya karışan sürücü, ardına bakmadan olay yerinden uzaklaşırken, motosikletli hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Ç.’nin kullandığı motosiklet, yolda dönüş yapan ve sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan feci kazada, motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EKİPLER SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine giden polis ekipleri, kazayı görenlerin ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İfadeler ve kamera kayıtları doğrultusunda aracın marka, model ve plakasına ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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