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  4. Korkunç anlar! Metrelerce sürüklendi

Korkunç anlar! Metrelerce sürüklendi

04.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da karşı kaldırıma geçmek isteyen bir çocuk, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan çocuğun yaşadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 25 AZ 141 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdülsamet A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi burada devam eden Abdülsamet A.’nın sağlık durumunun ciddiyeti hala devam ederken, o kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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(DHA)

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