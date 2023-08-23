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  4. Korkunç anlar! Tıra çarpıp, park halindeki araçları biçti

Korkunç anlar! Tıra çarpıp, park halindeki araçları biçti

23.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, bir kamyon, tıra çarptıktan sonra 2 aracı adeta biçmişti. Çevrede yapılan araştırmalarda olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Sanayi Kavşağında bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce tıra ardından hafif ticari araca ve otomobile çarpmıştı.

Kazada, araçlarda maddi hasar oluşurken 2 kişide yaralanmıştı.

Kazada, kamyonun çarptığı hafif ticari araç adeta kağıt gibi parçalanmış ve hurdaya dönmüştü.

Çevrede yapılan araştırmalarda olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde; kamyon sürücüsünü karşıdan karşıya geçen tıra çarptığı ardından da park halindeki 2 aracı adeta biçtiği görüldü. (İHA)

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Hatay kaza

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