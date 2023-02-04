HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç anların görüntülerinden sonra... Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! Otobüs durağa dalmış 2 kişi hayatını kaybetmişti

Korkunç anların görüntülerinden sonra... Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! Otobüs durağa dalmış 2 kişi hayatını kaybetmişti

04.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen korkunç İETT otobüsü kazasında yeni bir gelişme oldu. Otobüsün durağa dalması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada otobüs şoförü S.B. tutuklanmıştı. Otobüs içinden kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşılan kazada şoförün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Şoförün uyuduğuna yönelik iddiaları reddettiği öğrenilirken S.B. "Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı" dediği kaydedildi.

Korkunç anların görüntülerinden sonra... Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! Otobüs durağa dalmış 2 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Bahçelievler'de bir İETT otobüsünün durağa daldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sonrası tutuklanan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Kaza anına ilişkin otobüs içinden görüntülere de ulaşılan kazayla ilgili İETT şoförü uyuduğu iddialarını reddetti. İşte olayın ayrıntıları ve şoförün o ifadeleri...

İETT ŞOFÖRÜ İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

Korkunç kazadan sonra Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şoför S.B., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, hakimlikteki ifadesinde S.B. uyuduğu iddialarını reddetti.

k1

"GÖZLERİM KARARDI"

S.B., "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım" dedi. S.B. aylık gelirini 10 bin lira olarak beyan ederken aracı bir gün dinlenip bir gün kullandığını sabah 05.30'da iş başı yapıp gece teslim ettiğini belirtti.

k2

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülmüştü. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı dikkat çekmişti.

Bahçelievler'de duraktakileri ezen İETT otobüsünün içinden görüntüler ortaya çıktı! Bir acı haber daha geldi Bahçelievler'de duraktakileri ezen İETT otobüsünün içinden görüntüler ortaya çıktı! Bir acı haber daha geldi

BAHÇELİEVLER'DE İETT OTOBÜSÜ KAZASINDA NE OLMUŞTU?

Bahçelievler'de meydana gelen feci kazada İETT otobüsü kaldırıma çıkıp durağa girmiş, ve o korkunç anlar 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından bir acı haber daha gelmiş ve ağır yaralı olan hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirmişti. Kaza anına ilişkin otobüsün içinden güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili otobüs şoförü S.B. (58) tutuklanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Kar keyfi faciayla sonuçlandıYer: Ankara! Kar keyfi faciayla sonuçlandı
Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çektiBir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler kaza

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı

Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.