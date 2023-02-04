Korkunç anların görüntülerinden sonra... Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! Otobüs durağa dalmış 2 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Bahçelievler'de bir İETT otobüsünün durağa daldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sonrası tutuklanan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Kaza anına ilişkin otobüs içinden görüntülere de ulaşılan kazayla ilgili İETT şoförü uyuduğu iddialarını reddetti. İşte olayın ayrıntıları ve şoförün o ifadeleri...

İETT ŞOFÖRÜ İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

Korkunç kazadan sonra Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şoför S.B., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, hakimlikteki ifadesinde S.B. uyuduğu iddialarını reddetti.

"GÖZLERİM KARARDI"

S.B., "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım" dedi. S.B. aylık gelirini 10 bin lira olarak beyan ederken aracı bir gün dinlenip bir gün kullandığını sabah 05.30'da iş başı yapıp gece teslim ettiğini belirtti.

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülmüştü. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı dikkat çekmişti.

BAHÇELİEVLER'DE İETT OTOBÜSÜ KAZASINDA NE OLMUŞTU?

Bahçelievler'de meydana gelen feci kazada İETT otobüsü kaldırıma çıkıp durağa girmiş, ve o korkunç anlar 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından bir acı haber daha gelmiş ve ağır yaralı olan hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirmişti. Kaza anına ilişkin otobüsün içinden güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili otobüs şoförü S.B. (58) tutuklanmıştı.



